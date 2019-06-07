Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince Yalıkavak açıklarında durdurulan botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 51 kişinin bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Sahil güvenlik tarafından bota da el konuldu.
Kaynak: AA
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