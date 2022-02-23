Muğla'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin Fethiye'de olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, jandarma ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????