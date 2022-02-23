Muğla'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA, Durmuş Genç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin Fethiye'de olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, jandarma ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????
AA / Durmuş Genç - Güncel