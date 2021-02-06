Muğla'da 5 hırsızlık şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bakır kablo hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bakır kablo hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı inşaatlardan bakır kablo hırsızlığı yaşanması üzerine faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.
Başka suçlardan da kaydı bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır