Muğla'da 5 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Muğla'da 5 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Muğla'da 5 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da 5 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'da 5 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 evden dolar ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri şüphelinin Fethiye'ye gittiğini tespit etti.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.O'yu, Denizli'ye giderken yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 4 bin 310 dolar, 645 lira, 17 bilezik, 10 Cumhuriyet altını, 4 yarım, 7 çeyrek, 2 Reşat altını, 2 yüzük, 1 çift küpe ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'da 5 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

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