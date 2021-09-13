Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, bir teknedeki 5 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, bir teknedeki 5 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Fethiye açıklarında bir teknenin karaya oturduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Özel bir teknedeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmen kaçakçısı bir şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

 Görüntülediği foka 'Gel bili bili' diye seslendi

Görüntülediği foka 'Gel bili bili' diye seslendi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Düm Tek Tek Gülşen Ece Üner Acun Ilıcalı
Spor Diego Marcao Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Sergen Yalçın Miralem Pjanic Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:58:47. #1.12#