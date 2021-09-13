Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, bir teknedeki 5 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, bir teknedeki 5 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Fethiye açıklarında bir teknenin karaya oturduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Özel bir teknedeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmen kaçakçısı bir şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri