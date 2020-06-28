Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem
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Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

28.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:14

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20: 43 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 61 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla'nın tüm ilçelerinde ve yakın illerde de hissedildi. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar bir ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

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