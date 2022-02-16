Muğla'da 47 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı
AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 47 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla'da 47 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç örgütüne yarar sağlamak suretiyle silahla yağma ve gasp suçlarından 47 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Z.E'nin kentte bulunduğunu tespit etti.
Takibe alınan zanlı adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel