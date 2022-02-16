Muğla'da 47 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı - Haberler
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Muğla'da 47 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 47 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Muğla'da 47 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da 47 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç örgütüne yarar sağlamak suretiyle silahla yağma ve gasp suçlarından 47 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Z.E'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

Takibe alınan zanlı adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Haberler

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