Muğla'da 47 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da 47 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç örgütüne yarar sağlamak suretiyle silahla yağma ve gasp suçlarından 47 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Z.E'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

Takibe alınan zanlı adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.