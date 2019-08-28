Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gümüşlük Mahallesi Çavuş Adası açıklarındaki lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.