Muğla'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

30.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:58

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.



Karaada açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği lastik botu durdurdu.



Botta yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Güney Afrika, Filistin ve Somali uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.



Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA