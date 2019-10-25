Muğla'da 41 kaçak göçmen yakalandı

25.10.2019 12:15

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki 3 ayrı lastik bot durduruldu. Lastik botlarda yapılan aramada, 13 Suriye, 9 Afganistan, 8 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen (22 erkek, 9 kadın, 2 çocuk) yakalandı.

Datça Deveboyu Burnu açıklarında ise yine lastik bot ile ülkeyi terk etmeye hazırlanan 4 Mısır, 2 Filistin ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 41 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İHA