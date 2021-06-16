Muğla'da 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği başladı
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Muğla'da 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği başladı

Muğla'da 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği başladı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde "Köyde Şehirde Kültür Sanat Bilim Her Yerde" teması ile düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği törenle başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde "Köyde Şehirde Kültür Sanat Bilim Her Yerde" teması ile düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği törenle başladı.

Atapark'ta açılışı yapılan şenliğin ilk gününde öğrenciler, bilimsel laboratuvar etkinlikleri, sanatsal ve kültürel etkinlikler, fizik, biyoloji, kimya, matematik ve teknoloji alanında toplam 40 atölyede çalışmalarını sergiledi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, törende yaptığı konuşmada, çocukların bilimsel düşünce ile yetişmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu tür şenliklerin öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Böke, proje çalışmalarının her biri ileride başarılı çalışmalara atılacak büyük imzaların ilk basamağı olduğunu ifade etti.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da bilim şenliklerinin, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kitlelerine yaygınlaştırılması ve katılımcılara daha bilimsel bilgi ulaştırılmasında önemli olduğunu kaydetti.

Şenliklerin bilim-teknoloji arasındaki etkileşimi sağlayacağını aktaran Çay, "Milli Eğitim Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle burada öğrencilerimiz atölyeler marifetiyle yaparak yaşayarak kalıcı bir davranış değişikliği kazanacaklar." dedi.

Programda, Milas Özel Özge Koleji öğrencileri tarafından drone ile gökyüzünde Muğla Zeybeği gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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