Muğla'da 40 metrelik uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, el freni çekili olmadığı iddia edilen yokuş aşağı park halindeki hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, içindeki iki kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, el freni çekili olmadığı iddia edilen yokuş aşağı park halindeki hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, içindeki iki kişi ağır yaralandı.

Armutalan Mahallesi Seyir Tepesi'nde el freni çekili olmadığı öne sürülen yokuş aşağı park halindeki 07 GUY 25 plakalı hafif ticari araç, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uçurumdaki araca halatlar yardımıyla ulaştı.

Araçtaki Recep A. ile beraberindeki Cansu K, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen