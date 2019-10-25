Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

25.10.2019 21:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, devriye görevi sırasında Bodrum açıklarında hareket halindeki 3 lastik botu durdurdu.

Botlarda Suriye, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Somali uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA