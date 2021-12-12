Muğla'da 4. Tarhana Festivali düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4. Tarhana Festivali gerçekleştirildi.

Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından kapalı pazar alanında düzenlenen festivalde, kazanlarda tarhana pişirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarhananın Yörük geleneğinin yemeği olduğunu söyledi.

Anadolu'nun her yerinde özellikle kış aylarında yenmek üzere tarhana çeşitleri yapıldığına değinen Gürün, "Muğla tarhanası, yapılışı, şekli, pişirilmesi ve içindeki katkılarıyla diğerlerinden belli bir farklılık gösteriyor. Bu sayede coğrafi işaret almayı başardık." dedi.

Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan ise bugüne kadar Muğla Göce Tarhanası dahil 5 ürüne coğrafi işaret aldıklarını, 8 ürüne de coğrafi işaret almaya çalıştıklarını belirtti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de Muğla tarhanasının çorbadan ziyade bir yemek olduğunu vurguladı.

Muğla İçin Gelecek Platformu Başkanı Mehmet Rıfat Kahyaoğlu, yerel ürünlere referans olan Muğla tarhanasının artık kentin simgesel bir değeri olduğunu kaydetti.

Festivalde, kazanlarda pişirilen tarhana vatandaşlara ikram edildi.

AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri

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