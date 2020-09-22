Muğla'da 4 kaçak göçmen kurtarıldı
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Muğla'da 4 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 kaçak göçmen kurtarıldı.

Muğla'da 4 kaçak göçmen kurtarıldı
22.09.2020 20:20 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:24

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 05.30 sıralarında Marmaris ilçesi Bozburun Yarımadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 4 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, sahil güvenlik botuyla kıyıya çıkartıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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