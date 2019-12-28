Muğla'da 4 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi

28.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:32

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 gün önce kaybolan Mehmet Ali Koran'ı arama çalışmaları iz takip ve kadavra köpekleriyle sürdürüldü.

Koran'ın (36) bulunması için AFAD, jandarma ve 911 arama kurtarma ekipleri, İçmeler mevkisinde arama yaptı.

İz takip ve kadavra köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Havanın kararması ve yağış nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA