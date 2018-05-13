Muğla'da 4 Gün 4 Gece Düzenlenen Hint Düğünü Sona Erdi

Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünya evine girecek oğlu Piyush Bansal'ın düğünü için Bodrum'da, 4 gün 4 gece kutlama düzenledi. Bansal ve Aggarwal, Torba Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen törenle tamamen Hint geleneklerine göre evlendi.

600 DAVETLİ 4 GÜN 4 GECE EĞLENDİ

Başta Hindistan olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık 600 davetli düğün törenine katıldı. Damat Piyush Bansal'ın ailesi, tebrikleri kabul ettiği 'Baraat' töreni ile düğün alanına indi.

HİNT GELENEKLERİ YERİNE GETİRİLDİ

Törende Mehter Takımı da yer aldı. Beyaz renkli üstü açık klasik bir arabaya binen Bansal, düğün törenin gerçekleştirdiği alana çalan Hint müzikleri eşlinde aile üyelerinin dansı eşliğinde geldi. Aile oldukça yavaş şekilde dans ederek, düğünün yapılacağı alana girdi. Damadın gelmesinin ardından merasim de başladı. 'Varmala' töreninin yapıldığı alana gelen Bansal, gelin tören alanına gelene kadar yüzünü görmedi.

Gelin Aggarwal'ın önünde tutulan tül, tören alanına gelmesinden sonra indirildi. Ardından Aggarwal, damadın yanına geçti. Gelin ve damat Varmala töreni ile Hint din adamının yönetiminde birbirlerinin boynuna çiçek taktı. Gelin ve damat, aile üyelerinin katılımıyla, Shaadi töreninde dualar edildi. Hint geleneklerinin tamamlanmasıyla, çift rüya gibi törenle dünya evine girdi.

5 MİLYON DOLAR HARCANDI

İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15'e yakın özel jetle geldi. Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum'un en büyük 2 Deluxe otelini kapatan Kansal'ın 4 gün sürecek olan düğün için yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

İşte düğünden renkli kareler...