Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

25.11.2019 23:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:42
Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Mahallesi Adaboğazı mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsuru sevk edildi.

Yapılan kontrollerde denize açılmak üzere kıyıda hazır bekleyen bir teknede Filistin uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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