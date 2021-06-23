Muğla'da 4 Bin adet kovan plakası dağıtıldı
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Muğla'da 4 Bin adet kovan plakası dağıtıldı

Muğla'da 4 Bin adet kovan plakası dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda arıcılık konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda arıcılık konusunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Barış Saylak, İl Müdürü Yardımcısı Enver Aydın, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Akıskalı ile 13 ilçeden konuyla ilgili teknik personel katıldı.

Toplantıda arı kovanlarının tanımlanması ve kayıt altına alınması çalışmaları, 'Islah Edilmiş Muğla Arısının Halk Elinde Performans Kriterlerinin Ölçülmesi Projesi', çam pamuklu koşnili ile alakalı gözlemler ile 'Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi' kapsamında yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

"İl geneli ilk etapta 4 bin adet kovan plakası dağıttık"

İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında "Muğla için arı ve arıcılık çok önemli bir yere sahip. Bu bilinçle üreticimizin kazanmasına yönelik her türlü çalışmayı ve projeyi titizlikle yürütüyoruz. Arı kovanlarının tanımlanması ve kayıt altına alınması çalışmasına başladık İl geneli ilk etapta 4 bin adet kovan plakası dağıttık. İlin ihtiyacı olan plakaları hızla temin edecek ve çalışmayı titizlikle hızla yürüteceğiz. Çalışmalarımıza arıcımızın kazançlarını arttıracak apiterapi ürünleri ile ilgili projelere yenisini ekleyerek devam ediyoruz. Muğla Valiliği koordinesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile MAY-BİR ortaklaşa yürüteceğimiz "Apiterapi Ürünleri İşleme Merkezi Güdümlü Projesi" ile arıcıların, sektörün ihtiyaç duyduğu standart ve kalitede apiterapi arı ürünleri üretmelerini sağlanacağız. Muğla gerek arıcı sayısı gerekse konukçu arıcı sayısı ile iş yükü büyük bir il. Sorumluluğunuzun ve mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarınızın farkındayız. Bu anlamada sizlere teşekkür ediyorum. Üreticimizin kazanması adına çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Son azmanlarda yaşanan küresel iklim değişikliğinin arıcılarımızı olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu anlamda sahada çalışma ve raporlama çalışmaları yaparak, çözüm önerileri üretmek zorundayız. Bu anlamda hepimize görev düşüyor" dedi. - MUĞLA

Muğla'da 4 Bin adet kovan plakası dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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