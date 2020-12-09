Muğla'da 4 bin 53 kaçak kol saati ele geçirildi
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Muğla'da 4 bin 53 kaçak kol saati ele geçirildi

09.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:45
Muğla'da 4 bin 53 kaçak kol saati ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 53 kaçak kol saati ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 53 kaçak kol saati ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde A.A. ile N.K'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Aramada, gümrük kaçağı 4 bin 53 kol saati, 828 parfüm, 543 güneş gözlüğü, 23 duvar saati bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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