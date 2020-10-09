Muğla'da 4 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
09.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:18
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 4 ayrı suçtan araması bulunan S.Y'nin Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu mevkisinde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, S.Y'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır