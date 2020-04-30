Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
30.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:11

DEPREM ANI, MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINDAMuğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, zincir marketin şubesinde hissedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DEPREM ANI, MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Muğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, zincir marketin şubesinde hissedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntıyı hisseden bazı müşteri ile market çalışanlarının panikle kaçıştığı ve raflardaki ürünlerin yere düştüğü anlar yer aldı. Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı. 

Aykut KURT/MUĞLA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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