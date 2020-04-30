Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.09'da Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Ula ilçesi ile yakın ilçelerde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla kentte herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

Kaynak: AA