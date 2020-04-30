Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
30.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:06
Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.09'da Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Ula ilçesi ile yakın ilçelerde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla kentte herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.
Kaynak: AA