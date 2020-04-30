Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'da Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
30.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:54

MUĞLA'da Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 13.09'da, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, Muğla'nın Ula, Köyceğiz ve Menteşe ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Ula'nın kırsal Karabörtlen Mahallesi Muhtarı Gürkan Bozoğlu, "Depremi hissettik. Ancak, endişe edilecek bir durum yok. Kısa bir panik yaşandı. Evlerinden dışarı çıkanlar oldu. Ancak, kısa bir süre sonra herkes tekrar evlerine döndü" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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