Muğla'da 37 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 3 günde 37 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 3 günde 37 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Marmaris, Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerindeki 37 noktada yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangınları çıktı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar, kısa sürede kontrol altına alındı.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri