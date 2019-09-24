Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

24.09.2019 14:12
Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında bir lastik botu durdurdu.


Bottaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.


Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA
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