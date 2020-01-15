Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

15.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:42
Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği lastik botu durdurdu.

Botta yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Yemen, Senegal, Suriye ve Filistin uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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