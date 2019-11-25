Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

25.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:08
Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.


Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 28 Suriye, 6 Filistin, 1 Afganistan ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (24 erkek, 7 kadın, 5 çocuk) yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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