Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye giden ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.