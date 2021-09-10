Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı yerde bulunan 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı yerde bulunan 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Koyu mevkisinde, karadan ulaşımın olmadığı yerde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, 24 düzensiz göçmeni bota alarak Marmaris Limanı'na getirdi.

Gökçe Burnu üzerinde Yunanistan tarafından Türk kara sularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktıkları belirlenen 8 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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