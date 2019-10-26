Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

26.10.2019 12:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, devriye görevi sırasında Bodrum'un Görecek ve Akyarlar açıklarında hareket halindeki lastik bot ve fiber tekneyi durdurdu.

Tekne ve botta Suriye, Filistin ve Somali uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA