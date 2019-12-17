Muğla'da 30 suçtan aranan zanlı tutuklandı

17.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:22

Muğla'da, 30 suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırcağız Mahallesi'ndeki bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki kişinin sahte kimlik kullanan Tuncay A. olduğu belirlendi. Muğla, Denizli, Manisa ve Afyonkarahisar'da 30 ayrı suçtan arandığını tespit eden zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA