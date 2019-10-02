02.10.2019 18:28

Muğla'da 3 mahalle halkından arazi davası kararına tepki

MARMARİS'te 3 mahallede yaşayanlar, yıllardır süren arazi davasında aleyhlerine verilen karara tepki gösterdi.

Hisarönü, Çamlı ve Karacasögüt mahallelerinde yaşayanlar ile Mihrişah Sultan Vakfı mirasçıları arasında yıllardır süren davayla ilgili Marmaris Kadastro Mahkemesi'nde mahallelinin aleyhine karar açıklandı. Mahkeme, dava konusu parsellerin Mihrişah Sultan Vakfı mirasçısılarına verilmesini kararlaştırdı. Dava konusu olan yerler, 400 milyon metrekareyi aşkın alanı kapsıyor. Söz konusu araziye ise 40 milyar dolar değer biçiliyor. Duruşma sonrası 3 ayrı mahalleden 500 kişilik grup, adliye önünde açıklama yaptı. Atalarından itibaren 2 asırdır Hisarönü Mahallesi'nde yaşadıklarını söyleyen Mehmet Çelikalp, Neredeyse bir asır süren davalar sonucunda 2001 yılında mahkeme kararını vererek köylüyü haklı buldu. Davayı kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti bize tapularımızı verdi. O dönem davayı kazandık ve Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da köylüyü haklı buldu. 3 bin 700 kişi tapularını aldı. Geriye 300 dosya kaldı. Bu 300 dosyada hak iddia eden karşı taraf tekrar dava açtı. Bugün görülen mahkemede bizim haklı olduğumuz davada aleyhimize sonuç çıktı. Davaya bakan hakim yeni olduğunu ve konuyu bilmediğini söyledi. Nasıl bir oyun oynanıyor çözmüş değiliz. Alınmış tapular ve verilmiş kesin mahkeme kararı ve gerekçeleri tamamen yok sayılıyor. Uzun süren davalar nedeniyle maddi ve manevi çöküntü yaşadık dedi.

Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, Bugünkü bir dosyada, aleyhimize karar verildi. Bizim kazanılmış haklarımız var. Elimizden kimse alamaz, topraklarımızı da verdirmeyiz dedi.

Açıklama sonrası grup, bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA