Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
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Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
11.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlının Bitez Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Aramada poşet ve kavanozlarda 3 kilo 700 gram esrar ile bir kök kenevir bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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