Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
11.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:06
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlının Bitez Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Aramada poşet ve kavanozlarda 3 kilo 700 gram esrar ile bir kök kenevir bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA