Muğla'da 3 gündür kayıp sara hastası ölü bulundu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp olan 57 yaşındaki sara hastası Ali Akar ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp olan 57 yaşındaki sara hastası Ali Akar ölü bulundu.

Mumcular Bayır Mahallesi'ndeki evinden arefe günü mezarlık ziyaretine gitmek için çıkan ve sara hastası olduğu belirtilen Akar'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Akar'a ulaşmak için çevre mahallelerde ve kırsal alanda arama çalışması başlatıldı. İz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında, Akar'ın cesedi kırsal alanda bulundu. Çalışmalara, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile AKUT ekipleri de destek verdi.

Ceset, otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: AA