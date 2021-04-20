Muğla'da 3 aylık bebek kusmuk nedeniyle boğuldu
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Muğla'da 3 aylık bebek kusmuk nedeniyle boğuldu

Muğla'da 3 aylık bebek kusmuk nedeniyle boğuldu
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yatağında hareketsiz bulunan 3 aylık bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yatağında hareketsiz bulunan 3 aylık bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Belen Mahallesi'nde yaşayan Uğur ile İlknur Karadere çifti, 3 aylık bebekleri Ümit Yamaç'ı yatağında hareketsiz gördü.

Çiftin yardım istemesi üzerine Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırılan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kusmuk kaynaklı boğulma nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen bebeğin cenazesi Kıncılar Mahallesi Akbük Mezarlığı'na defnedildi.

Karadere çiftinin geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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