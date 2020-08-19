Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te 62,30 kilometre derinlikte, 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili Marmaris'te herhangi bir olumsuzluk henüz bize ulaşmadı. Herhangi bir olağan dışı durum bildirilmedi." dedi.

Kaynak: AA