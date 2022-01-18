Muğla'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma suçlarından aranma kaydı bulunan A.M'nin ilçede bir ikamette olduğunu tespit etti.
Birçok ilde suça karıştığı ve 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen A.M. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri