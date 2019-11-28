Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

28.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:42

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Görecek Adası açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin lastik botla seyir halinde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, durdurulan lastik bottaki, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Filistin ve Suriye uyruklu 29 kişiyi gözetim altına aldı.

Gözetim altına alınanların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA