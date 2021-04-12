Muğla'da 25 suçtan aranan zanlı yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 25 suçtan aranan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 25 suçtan aranan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "cinsel taciz" ve "mala zarar verme" gibi 25 suçtan aranan H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç