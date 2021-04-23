Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı

Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen program, Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenginin Atatürk Anıtına sunulması ile başladı. Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması, Elif Berra Gül ile Bergüzar Suzanna Topçu isimli öğrencilerin 23 Nisan şiiri okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sonrası il genelinde yapılan yarışmada dereceye giren çocuk şarkısının çalınması ile program sona erdi. - MUĞLA

Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı
Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Derya Yanık Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Fırat Aydınus Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:33:21. #1.16#

title