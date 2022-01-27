22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.D'nin (27) Çamköy Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Ekipler tarafından takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title