Muğla'da 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Muğla'da 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nın Boğaziçi Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Haber

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