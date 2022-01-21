Muğla'da 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nın Boğaziçi Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????