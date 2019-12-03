Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

03.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:24
Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Bodrum'un Adası ve Akyarlar açıklarında, durumundan şüphelendiği iki lastik botu durdurdu.

Botlarda yapılan kontrolde, Güney Afrika uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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