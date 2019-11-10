Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Bodrum Çatal Ada açıklarında lastik botu durdurdu.
Lastik botta Filistin, Suriye ve Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça açıklarında ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bir başka lastik botu izlemeye aldı.
Ekipler, bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bodrum ve Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.