Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

17.09.2019 10:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bitez açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 21 kişinin olduğu belirlendi.



Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Bodrum Limanına götürüldü. Kaçak geçişte kullanılan lastik bot limana getirildi.



Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA