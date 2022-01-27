Muğla'da 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı suçlardan 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Y.U'nun (25) ilçede bulunduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlünün içinde bulunduğu araç, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Yakalanan Y.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.