Muğla'da 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Muğla'da 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı suçlardan 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Y.U'nun (25) ilçede bulunduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlünün içinde bulunduğu araç, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Yakalanan Y.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Haber

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