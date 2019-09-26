Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

26.09.2019 00:26

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Aktur Sitesi açıklarında lastik bota müdahale etti.



Ekipler, bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Suriye ve Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.



Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA