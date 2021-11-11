Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dedeağaç'a üs kurulması) Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir."