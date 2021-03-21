Son dakika haber... 2 yaşındaki kayıp çocuk motosikletin altında kalmaktan polisin dikkati sayesinde kurtuldu
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Son dakika haber... 2 yaşındaki kayıp çocuk motosikletin altında kalmaktan polisin dikkati sayesinde kurtuldu

21.03.2021 01:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 01:37

Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis, kaza tehlikesi geçiren kayıp çocuğu kurtararak ailesine ulaştırdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis, kaza tehlikesi geçiren kayıp çocuğu kurtararak ailesine ulaştırdı.

Pazaryeri Mahallesi Şehit Hasan Küçükçoban Caddesi'nde devriye görevi yapan trafik ekibi, eski Tariş binası önünde yola koşan kız çocuğuna seyir halindeki motosikletin çarpmak üzere olduğunu fark ederek müdahalede bulundu.

Kazayı önleyen polis, yaptığı araştırmada çocuğun kayıp olduğunu belirledi.

Çevrede yapılan araştırmada aynı caddedeki bir evde yaşadığı, adının da Adal Eftal Ulutaş (2) olduğu belirlenen çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi.

Son dakika haber... 2 yaşındaki kayıp çocuk motosikletin altında kalmaktan polisin dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haber... 2 yaşındaki kayıp çocuk motosikletin altında kalmaktan polisin dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haber... 2 yaşındaki kayıp çocuk motosikletin altında kalmaktan polisin dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haber... 2 yaşındaki kayıp çocuk motosikletin altında kalmaktan polisin dikkati sayesinde kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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